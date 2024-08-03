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        Haberler Gündem Halatı kopan iskelede asılı kaldı

        Halatı kopan iskelede asılı kaldı

        Mersin'de yüreklerin ağza geldiği o anlar. Mezitli ilçesinde 7 katlı binanın inşaat çalışmalarında kullanılan iskelenin halatı koptu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 19:17 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:17
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        Halat koptu havada asılı kaldı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde 7 katlı binanın inşaatında halatın kopması sonucu iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, ilçeye bağlı Davultpe İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. 7 katlı binanın inşaat çalışmalarında kullanılan iskelenin halatı koptu. Korku dolu anların yaşandığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler gelene kadar inşaat işçisi Ömer K. ise iskelede asılı kaldı. Ömer K., asılı kaldığı iskeleden itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımı ile kurtarıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Mersin
        #Mezitli
        #halat kaza
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