Haldun Boysan kimdir? sorusu sosyal medyada gündem konusu oldu. Dizi çekimleri için Kapadokya'da bulunan Haldun Boysan'ın kalbindeki pilin haziran ayında değişmesi gerektiği ancak usta oyuncunun koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gidip tedavisini yaptırmadığı konuşuluyor. İşte Haldun Boysan'ın hayatı hakkında...

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 yılında, Ankara'da dünyaya gelmiş, Türk sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj filmlerinde seslendirme yaptı. 1999 yılında 11. Ankara Uluslararası Film Festivali‘nde “en iyi yardımcı erkek oyuncu“ ödülünü Gemide adlı filmdeki performansıyla kazandı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Boysan, Beşiktaş JK kongre üyesi olarak görev aldı.

31 Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti.

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