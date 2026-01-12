Haldun Dormen entübe edildi

97 yaşındaki Haldun Dormen, geçtiğimiz hafta hastanede tedavi altına alınmıştı. Duayen sanatçı, grip nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, yaptığı açıklamada babasının entübe edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin."

