Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haldun Dormen entübe edildi - Haldun Dormen sağlık durumunda son durum nedir, hastalığı nedir, ne için tedavi görüyor?

        Haldun Dormen entübe edildi

        Bir süredir geçirdiği grip nedeniyle hastanede tedavi gören Haldun Dormen, entübe edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 14:18 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haldun Dormen entübe edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        97 yaşındaki Haldun Dormen, geçtiğimiz hafta hastanede tedavi altına alınmıştı. Duayen sanatçı, grip nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

        Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, yaptığı açıklamada babasının entübe edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin."

        Hastanede tedavi görüyor
        Hastanede tedavi görüyor Haberi Görüntüle
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Cesedini kireçleyip havuzun deposunda sakladığı babasını 4 ay önce öldürmüş

        Cesedini kireçleyip havuzun deposunda sakladığı babasını 4 ay önce öldürmüş

        #Haldun Dormen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız