Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gazeteci Ayşe Arman'ın kızları Alya 21'inci yaşına bastı.

Ayşe Arman, doğum günü kutlamasından fotoğrafları, sosyal medyada paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, fotoğraflara tepki gösterdi. Yapılan yorumda; "Geçen hafta dedesini, babasını, kayınbabasını gömen sanki siz değilsiniz. Bu kadar mutluluk pozu fazla bence. Ne bileyim, bizler en azından 40 günü daha hüzünlü geçirenlerdensiniz de belki ondan fazla gelmiştir. Bu pozlarınızı, mutluluğunuzu bari medyaya yansıtmasaydınız" ifadelerine yer verildi.

25 Ocak'ta defnedilen Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, bu yoruma karşılık; "Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Aynı zamanda bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemedim. Babam da zaten arzu etmezdi. Siz de anlayış gösterebilirsiniz" dedi.