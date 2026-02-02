Habertürk
Habertürk
        Ömer Dormen'den tepkiye yanıt: Acısı her an benimle

        21 Ocak'ta hayatını kaybeden Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'in kızı 21'inci yaşını kutladı. Ömer Dormen, "Acınız kısa sürdü" yorumunu yapan bir takipçiye yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:07
        Ömer Dormen'den tepkiye yanıt
        Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gazeteci Ayşe Arman'ın kızları Alya 21'inci yaşına bastı.

        Ayşe Arman, doğum günü kutlamasından fotoğrafları, sosyal medyada paylaştı.

        Bir sosyal medya kullanıcısı, fotoğraflara tepki gösterdi. Yapılan yorumda; "Geçen hafta dedesini, babasını, kayınbabasını gömen sanki siz değilsiniz. Bu kadar mutluluk pozu fazla bence. Ne bileyim, bizler en azından 40 günü daha hüzünlü geçirenlerdensiniz de belki ondan fazla gelmiştir. Bu pozlarınızı, mutluluğunuzu bari medyaya yansıtmasaydınız" ifadelerine yer verildi.

        25 Ocak'ta defnedilen Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, bu yoruma karşılık; "Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Aynı zamanda bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemedim. Babam da zaten arzu etmezdi. Siz de anlayış gösterebilirsiniz" dedi.

        Bir ekol bir okuldu
        #Ömer Dormen
        #Haldun Dormen
