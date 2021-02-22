Haldun Taner hikayeleri İş Sanat'ta

İş Sanat’ın gelenekselleşen dinleti serisine bu ay Haldun Taner konuk olacak. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden Taner’in en sevilen hikâyeleri bu akşam saat 20.30’da edebiyatseverlere sunulacak.

Atilla Birkiye’nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı “İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı dinletide; “Bayanlar 00”, “Konçinalar”, “İznikli Leylek” ile “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendiriliyor. Bir radyo kayıt stüdyosu mizanseninde gerçekleşen dinletiye Serdar Yalçın piyanosuyla eşlik ediyor. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen etkinlik, İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayımlanacak.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan Nazım Hikmet “Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan”, Sait Faik Abasıyanık “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar”, Gülten Akın “Kestim Kara Saçlarımı” başlıklı dinletiler İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilir.