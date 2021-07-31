TDK sözlüğüne göre halı saha kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre halı saha yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE HALI SAHA NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "halı saha" ayrı yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "halısaha" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde isim kategorisinde yer alan halı saha sözcüğünün anlamı ise şu:

Futbol oynanmak üzere zemini halı vb. özel bir maddeyle kaplı ve etrafı tel örgüyle çevrili alan.