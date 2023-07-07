Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ta! Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nun transferi için kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferini bitiriyor.

Oyuncuyla daha önce prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, bonservis için de kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı.