Habertürk Spor Yazarı Halil Özer, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi sonrası gördüğü nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasını yorumladı. Halil Özer, yıldız futbolcunun doğru bir karar verdiğini söyledi.

Halil Özer'in konuyla ilgili yorumu şu şekilde: "Mesut kesinlikle doğru bir karar aldı. Bir ülke bu kadar vefasız olamaz. Top oynadığı ülkeye öz vatanının bir devlet büyüğü, Cumhurbaşkanı geliyor ve Mesut tabii ki kendisiyle fotoğraf çektirebilir.

Bundan doğal ne var. Mesut bu noktaya geldiyse kendisine yapılan baskıları düşünün artık. Spora siyaseti Mesut değil Almanlar sokmuştur. Mesut doğru olanı yapmıştır. Ve bence Almanya Mesut’tan özür dilemelidir."

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