Halil Paşa'nın tablolarına, Sotheby's'te rekor fiyat

        Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişte resim sanatının öncü isimlerinden Halil Paşa'nın 1912 yılına tarihlenen ve dört mevsimi betimlediği eserleri, Londra'daki Sotheby's'te düzenlenen müzayedede 537 bin 600 Pound'a alıcı bularak sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata gerçekleşen satışı oldu. Eserlerin 1900'lerin başına tarihlenen erken bir versiyonu ise Pera Müzesi'nde devam eden Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı sergisinde yer alıyor

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türkiye’de resim sanatının en önemli isimlerinden Halil Paşa’nın eserlerini arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleriyle birlikte Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı başlıklı sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ederken; sanatçının adı uluslararası sanat dünyasında da yeniden gündemde.

        Halil Paşa’nın 1912’ye tarihlenen ve dört mevsimi betimlediği tabloları, Londra’daki Sotheby’s’te düzenlenen müzayedede rekor fiyata satıldı. Müzayede evinin 200 bin ila 300 bin Pound tahmini değer biçtiği tablo, 537 bin 600 Pound’a satılarak sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata alıcı bulan serisi oldu.

        REKLAM

        LONDRA'DA REKOR KIRDI

        Dört panelden oluşan bu eser, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby’s'in 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında Kuzey Afrika, Mısır, Levant, Arabistan ve Osmanlı dünyasının manzaralarını, insanlarını ve kültürlerine dair resimleri bir araya getiren “Oryantalist Sanat” müzayedesinde dikkat çeken satışlardan biri oldu. Tahminlerin üzerinde rakama ulaşarak uluslararası sanat piyasasında büyük ilgi gören bu satış, Halil Paşa’nın üretimine yönelik güncel ilgiyi yeniden görünür kılıyor.

        TABLOLARIN BİR VERSİYONU PERA MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

        Sotheby’s’te satılan tabloların 1900’lerin başına tarihlenen erken bir versiyonu ise Pera Müzesi’nde izlenebiliyor. Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisinde yer alan bu eserler, sanatseverlere uluslararası sanat piyasasında dikkat çeken bu temanın erken bir yorumunu yakından görme imkânı sunuyor.

        REKLAM

        HALİL PAŞA'NIN SANATI VE YAŞAMINA YAKINDAN BAKMAK...

        Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisi, Halil Paşa’nın İstanbul, Paris ve Mısır arasında şekillenen sanat pratiğini; portre, natürmort ve özellikle peyzajları üzerinden ele alırken, sanatçının ışık ve doğayla kurduğu ilişkiyi merkeze alıyor. Ziyaretçiler, sergide yer alan bu eserlerin yanı sıra, daha önce Versace Koleksiyonu’nda olan ve Sotheby’s’te satılan Atlı Süvari eseri de olmak üzere Halil Paşa’nın diğer yapıtlarını, arşiv belgelerini, fotoğraflarını ve desen defterlerini bir arada inceleyerek sanatçının üretim dünyasını daha geniş bir çerçevede deneyimleyebiliyor. 23 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek sergi, Halil Paşa’nın yalnızca yapıtlarına değil, aynı zamanda sanat anlayışını şekillendiren çevreye, üretim süreçlerine ve dönemine de ışık tutuyor.

        Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

