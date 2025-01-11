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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Halim Okta: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı - Beşiktaş Haberleri

        Halim Okta: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Bodrum FK'yı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Okta, "Ligde bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Umuyorum bu moralle eksiklerimizi daha hızlı kapatacağız ve daha iyi oyunlar ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 22:24 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:24
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        "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, ihtiyaç duydukları bir galibiyet aldıklarını ve bu moralle eksiklerini daha hızlı kapatacaklarını söyledi.

        Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okta, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

        İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirten Halim Okta, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. Serdar hocamız, kaptırdığımız toplarda hemen müdahale etmemizi istedi. Yön değiştirmemizi ve kenarları kullanmamızı söyledi. Oyuncularımız bunu uyguladı. İki gol bulduk. İstediğimiz oyun tarzı buydu. İlk yarı gayet güzel geçti. İkinci yarıda çok fazla pas hatası yaptık. Sahamızda karşılamak durumunda kaldık. Arzu ettiğimiz bu değildi. Ligde bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Umuyorum bu moralle eksiklerimizi daha hızlı kapatacağız ve daha iyi oyunlar ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

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