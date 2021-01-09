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Hakem Halis Özkahya, Süper Lig'de 804 gün sonra Galatasaray'ın maçında düdük çalacak.

Ligde son olarak 28 Ekim 2018'de sarı-kırmızılıların deplasmanda 2-0 kaybettiği Yeni Malatyaspor maçını yöneten Özkahya, Mariano Filho'ya gösterdiği sarı kart nedeniyle Galatasaray tarafından eleştirilmişti. Brezilyalı oyuncu, gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşmüş ve bir sonraki hafta Fenerbahçe ile yapılan derbide forma giyememişti.

Özkahya, Yeni Malatyaspor maçından yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor'u konuk ettiği müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yaptı. Bu karşılaşmanın son anlarında hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı tartışmalara neden olmuş, söz konusu penaltı nedeniyle 1-1 sona eren mücadelede Özkahya da Göçek'i VAR'a çağırmadığı için sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekmişti.

Galatasaray-Konyaspor müsabakasının ardından Merkez Hakem Kurulu, Göçek ve Özkahya'nın performansları yeterli görülmediği gerekçesiyle dinlendirileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfından yayımlanan bildiri ise uzun süre Türk spor kamuoyunun gündeminde yer almıştı.

Yeni Malatyaspor maçının ardından ligde Galatasaray maçına çıkamayan Halis Özkahya, bu süreçte sadece 1 kez Türkiye Kupası'nda sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmasını yönetti. 15 Ocak 2020'deki müsabakada Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.