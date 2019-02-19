Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı pozisyonuna atanan Halis Yunus Ersöz sevenleri hayatını araştırmaya başladı. Peki, Halis Yunus Ersöz kimdir? Halis Yunus Ersöz kaç yaşında, nereli?

HALİS YUNUS ERSÖZ KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığının 19 Şubta 2019 Salı günü yayınlanan kararnamesiyle Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atanan Halis Yunus Ersöz kimdir, asıl mesleği nedir, nerelidir, kaç yaşındadır, daha önce hangi kurumlarda çalıştı. İşte Halis Yunus Ersöz hakkında merak edilen bilgilerin tamamı:

Halis Yunus Ersöz aslen Karabüklüdür.

50 yaşında olan Halis Yunus Ersöz daha önce çeşitli üniversitelerde ekonomi alanında çalıştı.

Asıl mesleği İktisat'tır.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları 19 Şubat 2019 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak busuretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Hasan Davulcu'nun ataması yapıldı.

EĞİTİM DURUMU:

1995 – 2000 : Doktora (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı)

1992 – 1994 : Yüksek Lisans (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı)

1988 – 1992 : Lisans (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

MESLEKİ KARİYER:

06.06.2005 – : Doçent (Sosyal Politika Alanı)

2002-2005 : Yardımcı Doçent (Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı) (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

2000 – 2002 : Dr. Araş. Gör. (Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı) (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

1993 – 2000 : Araş. Gör. (Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı) (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)