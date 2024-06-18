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        Haberler Magazin Halit Ergenç: Denize girme fırsatım olmadı - Magazin haberleri

        Halit Ergenç: Denize girme fırsatım olmadı

        Eşi Bergüzar Korel ve çocuklarıyla birlikte Türkiye - Londra arası mekik dokuyan Halit Ergenç, Bodrum'da görüntülendi. Kenan Doğulu'nun konserine gelen Ergenç, "Denize girme fırsatım olmadı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:33
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        "Denize girme fırsatım olmadı"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kenan Doğulu, Bodrum'da sevenleriyle bir araya geldi. Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında Halit Ergenç, Bekir Aksoy Yıldız Tilbe ve Hakan Altun gibi ünlü isimler de vardı.

        "DENİZE GİRME FIRSATIM OLMADI"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Halit Ergenç; "Hem bayram hem de Babalar Günü bir araya geldi. Açılış için geldim. Çocuklar Londra'da, Babalar Günü'mü telefondan kutladılar. Denize girme fırsatım olmadı" dedi.

        "BERGÜZAR BEĞENDİ"

        Halit Ergenç, "Kenan Bey şarkı çıkardı, Tarkan yeni albüm yaptı, dinlediniz mi? Favori şarkınız var mı?" şeklindeki sorular üzerine; "Çok dinleyemedim ancak Bergüzar'ı Tarkan'ı dinlerken gördüm, o beğendi" yanıtını verdi.

        Bunun üzerine gazeteciler, "Bergüzar Hanım'ın bir şeye 'Tamam' demesi sizin için yeterli midir?" diye sordu. Halit Ergenç de; "Bergüzar çok zevklidir. Tabii ki zevkine güvenirim ama herkesin fikri de kendine göredir" cevabını verdi.

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        #Halit Ergenç
        #Kenan Doğulu
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