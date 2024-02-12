Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'den 'Yarın Yokmuş Gibi'

        Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'den 'Yarın Yokmuş Gibi'

        7 yıldan sonra tekrardan bir araya gelen Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, GAİN'de 'Yarın Yokmuş Gibi' adlı mini bir dizide rol aldı. İkilinin çekilen cesur sahneleri ise dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 yıldan sonra tekrar bir arada
        ABONE OL
        ABONE OL

        En son 2017'de bir araya gelen Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, daha sonra GAİN'de yayınlanan 'Yarın Yokmuş Gibi' adlı dizide tekrardan buluştu. Zeynep Günay’ın yönettiği ve Ekin Atalar’ın yazdığı 4 bölümlük mini dizi, romantizm ve gizem dolu bir atmosferle seyircisini bekliyor. Ayrıca dizinin yatak sahneleri de yayınlanan fragmandan sonra çok konuşuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Halit Ergenç
        #Tuba Büyüküstün

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı