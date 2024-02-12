Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'den 'Yarın Yokmuş Gibi'

En son 2017'de bir araya gelen Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, daha sonra GAİN'de yayınlanan 'Yarın Yokmuş Gibi' adlı dizide tekrardan buluştu. Zeynep Günay’ın yönettiği ve Ekin Atalar’ın yazdığı 4 bölümlük mini dizi, romantizm ve gizem dolu bir atmosferle seyircisini bekliyor. Ayrıca dizinin yatak sahneleri de yayınlanan fragmandan sonra çok konuşuldu.