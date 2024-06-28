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        Haberler Bilgi Ekonomi Halka arz takvimi 2024: İki firmanın halka arzında son gün! Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Efor Çay Sanayi halka arz detayları

        Haziran halka arz takvimi 2024: İki firmanın halka arzında son gün!

        Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler halka arzında süreç bugün tamamlanıyor. 26 Haziran'da başlayan talep toplama süreci 28 Haziran'da bitiyor. Yatırımcıların bugün en geç saat 17.00'ye kadar BIST'te işlem yapması gerekiyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:47
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        Halka az takviminde yer alan iki firma Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler için talep toplama süresi bugün bitiyor. Halka arza girmek isteyen yatırımcıların bugün saat 17.00'ye kadar ilgilendikleri hisseyi alması gerekiyor. İşte, 2024 Haziran halka arz takvim hakkında daha fazla detay...

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        EFOR ÇAY SANAYİ HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.

        3

        EFOR ÇAY SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

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        EFOR ÇAY SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;

        - 1.1 Milyon katılım ~ 61 Lot (884 TL)

        - 1.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (652 TL

        - 1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL)

        - 2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL)

        - 2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL)

        - 3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL)

        - 3.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (290 TL)

        - 3.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (261 TL)

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        EFOR ÇAY SANAYİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 25 yatırımcılar,

        Yüzde 5 girişim sermayesi yatırımı,

        Yüzde 30 finansal borçların ödenmesi

        Yüzde 40 işletme sermayesi.

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        EFOR ÇAY SANAYİ DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        'EFORC' borsa koduna sahip Efor Çay Sanayi'nin halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılamıyor ancak katılım endeksine uygun.

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        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 30 TL olarak belirlendi.

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        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

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        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 59 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

        - 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (1140 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (840 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (660 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (540 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (480 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (420 TL).

        - 3.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (360 TL).

        - 3.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).

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        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM FON KULLANIMI

        Yüzde 50 İşletme sermayesi.

        Yüzde 20 Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları.

        Yüzde 30 Yeni yatırımlar.

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        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        'SEGMN' borsa koduna sahip Seğmen Kardeşler Gıda Üretim'in halka arz büyüklüğü 1.7 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılamıyor ancak katılım endeksine uygun.

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