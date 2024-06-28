Halka az takviminde yer alan iki firma Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler için talep toplama süresi bugün bitiyor. Halka arza girmek isteyen yatırımcıların bugün saat 17.00'ye kadar ilgilendikleri hisseyi alması gerekiyor. İşte, 2024 Haziran halka arz takvim hakkında daha fazla detay...