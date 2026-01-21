Halkbank: 2 - Knack: 3 | MAÇ SONUCU
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında Halkbank, sahasında Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 mağlup oldu.
Başkent ekibi, ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken Knack, ilk galibiyetini elde etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Gyula Tillmann (Macaristan), Agnieszka Michlic (Polonya)
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sokolov, Sliwka, Hofer, Arda Bostan)
Knack: Coolman, Espeland, Dermaux, Van Elsen, Siksna, D'Hulst (Deroey, Van Hoyweghen, Desmet, Angillis)
Setler: 18-25, 25-21, 26-24, 15-25, 12-15
Süre: 130 dakika (27, 31, 29, 27, 16)