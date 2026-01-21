Habertürk
        Halkbank: 2 - Knack: 3 | MAÇ SONUCU

        Halkbank: 2 - Knack: 3 | MAÇ SONUCU

        CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında Halkbank, sahasında Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 19:54 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:54
        Halkbank, evinde mağlup oldu!
        Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında konuk ettiği Belçika ekibi Knack'e 3-2 yenildi.

        Başkent ekibi, ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken Knack, ilk galibiyetini elde etti.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Gyula Tillmann (Macaristan), Agnieszka Michlic (Polonya)

        Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sokolov, Sliwka, Hofer, Arda Bostan)

        Knack: Coolman, Espeland, Dermaux, Van Elsen, Siksna, D'Hulst (Deroey, Van Hoyweghen, Desmet, Angillis)

        Setler: 18-25, 25-21, 26-24, 15-25, 12-15

        Süre: 130 dakika (27, 31, 29, 27, 16)

