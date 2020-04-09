Halkbank esnaf kredisi başvurusu

Halkbank esnaf kredi takibini nereden yapabilirim? Halkbank esnaf kredi şartları nelerdir? Halkbank esnaf kredi başvuru evrakları nelerdir? Halkbank esnaf kredi başvurusunu nereden yapabilirim? Halkbank esnaf kredisi ile ilgili bütün detayları araştırdık.

Halkbank esnaf kredisi kimlere verilecek?

Bankanın iki kredi paketi mevcut bunlardan bir tanesi faizsiz olurken diğeri ise düşük faizlidir.

2 şekilde başvuru yapmak mümkündür.

İşletme sermayesi vadesi en fazla 5 sene olanlar

Taşıt edindirme kredisi vadesi en uzun 7 sene

İş yeri edindirme kredi vadeleri ise maksimum 10 seneye kadardır.

Eğer vade süresi 1 yıla kadar ise %4 aylık 4/12:0,33

Vade 1 seneden uzun ise yıllık %5 aylık 5/12:0,41 faiz alınmaktadır.

Halkbank esnaf kredi başvuru 2020 şartları nelerdir?

Vergi levhası olan esnaf olması

Başvuru tarihlerinde başvuru yapmaları

Başvuru yapacak olan esnafın Halkbank ile çalışması gerekiyor yani bakkal, manav, kasap vb. her ne iş yapıyorsa yapsın evraklarını hazırlayıp kredi için başvurusu sonucunda kabul edilmesi dahilinde Müşterinin bütün bankacılık işlemlerini Halkbank üzerinden yapmak üzere Halkbank Kobi bankacılığına katılması ilk şart olarak sıralanmaktadır.

Esnafın kendisine uygun olan kredi paketlerinden yalnızca 1 tanesine başvurabilirler

Halkbank esnaf kredi şartları nelerdir?

Halkbank Esnaf Kredisinde işletme kredisinin limiti 25.000 lira olup vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz olan bir dönem uygulanacaktır.

Bununla birlikte kredi çekecek olan müşterilerin mal ve hizmet işlemlerini gerçekleştirmek için taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri ayrıca çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri ve çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart da verilecektir.

Halkbank’ın Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında % 4,5 faiz oranı ile 25.000 TL'ye kadar limitli olan kart ayrıca kredi çeken müşteriye tanımlanabilecektir.

Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank esnaf kredilerinde iş dalı ayrımı yapmaksızın başvuruda bulunacak bütün esnafa 25.000 lira nakit kredi ve bununla birlikte 25.000 lira da ticari kart desteğinde bulunacak. Halkbank esnaf kredisini alabilmek adına yapılacak olan başvuru için ilk olarak internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurmak olacaktır. Başvuru formunun ardından gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra müşteri ilişkileri yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecektir.

Ayrıca ikinci alternatif olarak faizsiz esnaf kredisi kullanmak için bağlı bulunduğunuz kooperatife yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir. Yapacağınız başvuru sonrasında kooperatif tarafından durumunuz incelendikten sonra kredi şartlarını taşıdığınız kanaatine varılması halinde Halkbank şubelerine yönlendirileceksiniz. Gerekli olan evraklar ile birlikte bağlı bulunduğunuz kooperatiflere giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer herhangi bir kooperatife bağlı değil iseniz o zaman yine aynı belgeler ile direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz. Kooperatife bağlı olan esnaflara kooperatif tarafından kefalet sağlanırken, bireysel olarak kredi başvurusunda bulunacak olan esnaflarımızdan da banka ek belge ya da kefil talep edilmesi mümkün olabilmektedir.

Halkbank esnaf kredi başvuru evrakları nelerdir?

Halkbank esnaf kredi başvurusu için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.

C. kimlik belgesi fotokopisi

Vergi levhası fotokopisi

Esnaf sicil gazetesi

Oda kayıt belgesi

Halkbank esnaf kredi başvurusunu nereden yapabilirim?

Halkbank esnaf kredi başvurusu için Halkbank’ın resmi internet sitesinden ya da Halkbank şubelerinden başvuruda bulunabilirsiniz

Halkbank esnaf kredi formuna nereden ulaşabilirim?

Halkbank esnaf kredi formuna Halkbank’ın resmi internet sitesinden ya da Halkbank’ın şubelerinden ulaşabilirsiniz.

Halkbank esnaf kredi başvuru sonucunu nereden öğrenebilirim?

Halkbank esnaf kredi başvuru formunun ardından kredi için başvuru yapan kişi için gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçeceklerdir.