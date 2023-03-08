Halkbank emekli promosyon ücretleri EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte emekli olacak yaklaşık 2 milyon EYT'li tarafından emrakla araştırılıyor. Bankalara göre emekli promosyon ücretleri merak edilip araştırılıyor. Bu bankalardan biri de Halk Bankası... Peki, 2023 Halkbank emekli promosyon ücretleri...