Halkbank, Sotola ile nikah tazeledi!
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 25 yaşındaki pasör çaprazı Marek Sotola ile sözleşme yeniledi.
Giriş: 08.08.2025 - 11:31 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:31
Voleybolda Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, iç transferde pasör çaprazı Marek Sotola ile sözleşme uzattı.
Halkbank Kulübünün açıklamasına göre 25 yaşındaki Çekyalı oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Sotola, geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final oynayan Halkbank'ın bu başarısında önemli rol oynamıştı.
