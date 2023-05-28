'KÜÇÜK DENİZ KIZI' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

'Küçük Deniz Kızı' filmi; insan olmak isteyen küçük deniz kızı Ariel'in hikâyesini konu ediyor. Ariel, Kral Triton'un en küçük ve en cesur kızıdır. Onun en büyük arzusu denizin ötesindeki dünyayı öğrenmektir. Bir gün ana karayı ziyaret eden Ariel, bu sırada Prens Eric'e aşık olur. Deniz kızlarının insanlarla temas kurması yasaktır ama Ariel kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Bu amaçla karada yaşama şansı elde etmek için cadı Ursula ile anlaşma yapar. Ancak çok geçmeden hem kendisini hem de babasının hayatını tehlikeye sokar.

Fotoğraflar: AP