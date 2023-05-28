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Halle Bailey'in saçları 150 bin dolara mâl oldu

'Küçük Deniz Kızı' filminde Halle Bailey'i 'Ariel' karakterine dönüştürmek için saatler süren saç tasarımına 150 bin dolar harcandığı ortaya çıktı

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  • Halle Bailey'in saçları 150 bin dolara mâl oldu - Magazin haberleri

    Şarkıcı ve oyuncu Halle Bailey'in başrolünde yer aldığı 'Küçük Deniz Kızı' filminde saçının yüksek bir maliyete neden olduğu öğrenildi. 
  • Halle Bailey'in saçları 150 bin dolara mâl oldu - Magazin haberleri

    Halle Bailey, 'Ariel' adlı deniz kızının kendine has görünümünü kopyalamak için saçlarını kırmızıya boyadı. Başrol oyuncusunun saç tasarımının 14 saatten fazla sürdüğü ve 150 bin dolara mâl olduğu ortaya çıktı. 
  • Halle Bailey'in saçları 150 bin dolara mâl oldu - Magazin haberleri

    "SAÇLARI BELİNE KADAR GELİYORDU"

    Halle Bailey'in saç tasarımını yapan Camille Friend, saçı hazırlama sürecini Variety'ye anlattı ve filmde bir peruğun "işe yaramayacağını" söyledi. 23 yaşındaki oyuncunun saçlarını korumak istediğini söyleyen Friend, "Halle'nin saçları beline kadar geliyordu ve ona bir peruk takmak çılgınca görünecekti" diye konuştu.
  • Halle Bailey'in saçları 150 bin dolara mâl oldu - Magazin haberleri

    Bunun yerine, Halle Bailey'in kızıl saçlarını tek tek sarma işlemi uyguladı. Camille Friend, "Saçını sararsak kesmemize gerek kalmaz, kendi saç yapısını değiştirmeden rengini değiştirebiliriz diye düşündüm. Yapısı ve saçları ona ait" ifadelerini kullandı.
  • Halle Bailey'in saçları 150 bin dolara mâl oldu - Magazin haberleri

    'Ariel' karakteri hem su altında hem de karaya çıktığında saçının aynı kalmasını sağlamak için sabit bir saç tasarımı yaptığını söyleyen Camille Friend, tasarım sürecinin en az 150 bin dolara mal olduğunu belirtti.
  • Halle Bailey'in saçları 150 bin dolara mâl oldu - Magazin haberleri

    'KÜÇÜK DENİZ KIZI' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    'Küçük Deniz Kızı' filmi; insan olmak isteyen küçük deniz kızı Ariel'in hikâyesini konu ediyor. Ariel, Kral Triton'un en küçük ve en cesur kızıdır. Onun en büyük arzusu denizin ötesindeki dünyayı öğrenmektir. Bir gün ana karayı ziyaret eden Ariel, bu sırada Prens Eric'e aşık olur. Deniz kızlarının insanlarla temas kurması yasaktır ama Ariel kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Bu amaçla karada yaşama şansı elde etmek için cadı Ursula ile anlaşma yapar. Ancak çok geçmeden hem kendisini hem de babasının hayatını tehlikeye sokar.

    Fotoğraflar: AP

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