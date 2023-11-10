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        Haberler Magazin Haluk Bilginer'in 'Şahsiyet' dansı

        Haluk Bilginer'in 'Şahsiyet' dansı

        'Şahsiyet'in GAİN'de yayınlanacak 'II. Fasıl'ı için Uniq İstanbul Expo'da gala yapıldı. Birçok ünlü ismin katıldığı galaya Haluk Bilginer'in dansı damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:33
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        'Şahsiyet' dansı
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        Türkiye’nin uluslararası ödüllü dizilerinden biri olan 'Şahsiyet'in GAİN’de yayınlanacak 'II. Fasıl’ı için Uniq İstanbul Expo’da gala yapıldı. 9 Kasım’da düzenlenen özel geceye dizinin Emmy Ödüllü başrol oyuncusu Haluk Bilginer ile birlikte Şebnem Bozoklu, Cansu Dere ve Recep Usta’nın yanı sıra, 'II. Fasıl’da kadroya dâhil olan Erdal Özyağcılar, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Eda Şölenci, Şehsuvar Aktaş, Ayşen İnci, Ömer Duran, Erkan Taşdöğen, Feridun Koç, Nurseli İdiz, dizinin yönetmeni Onur Saylak ve senaristi Hakan Günday katıldı.

        Demet Özdemir, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Cihangir Ceyhan, Tolgahan Sayışman, Hande Doğandemir, Cansu Tosun, Berk Cankat, Murat Cemcir, Mazhar Alanson, Saadet Işıl Aksoy, Cem Gelinoğlu, Umut Kurt, Cem Yiğit Üzümoğlu, Çağan Atakan Arslan, Okan Çabalar, Ali Gözüşirin ve Mahsun Karaca gibi pek çok önemli isim de davetliler arasındaydı.

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        Galada 'Şahsiyet'e özel hazırlanan deneyim alanı büyük ilgi gördü. Dizinin temalarından ilham alan deneyim alanı ödüllü deneyim tasarımcısı ve oyuncu Berk İlhan’ın tasarım liderliğinde ve küratörlüğünde hayata geçirildi. Başkarakter Agâh Beyoğlu’nun otomobilinin yanı sıra, diziye damga vuran kostümlerin sergilendiği, katılımcılara görsel ve işitsel bir şölen yaşatan deneyim alanı, gala davetlilerinden tam not aldı.

        'Şahsiyet', 5 yıl aradan sonra döndüğü GAİN ekranlarında nefes kesen bir serüvene davet ediyor. İlk iki bölümü 13 Kasım’da izleyicilerle buluşacak olan dizide, 'Agâh Beyoğlu’nun sürükleyici hikâyesi, bu sezon daha da heyecanlı ve 'şahsi' bir hal alıyor. İlk sezonda Alzheimer teşhisi alan ve “unutma”yı hesaplaşma için adeta bir fırsata çeviren emekli adliye kâtibi Agâh Beyoğlu, yeni sezonda kendisini bireysel bir hesaplaşmanın ortasında buluyor. İntikamın gölgesinde, insan doğasının karmaşıklığı ve hafıza üzerinden adalet arayışı masaya yatırılıyor.

        Gala gecesinde Haluk Bilginer'in 'Senden Daha Güzel' adlı şarkıda ettiği dans, davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

        İlk sezonda oyuncu kadrosunda yer alan Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Cansu Dere, Recep Usta ve Necip Memili gibi oyunculara II. Fasıl’da sürpriz isimler katılıyor. Genişleyen oyuncu kadrosunda usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın yanı sıra İlker Aksum, Nergis Öztürk, Şehsuvar Aktaş, Nihal Koldaş, Eda Şölenci, Ayşen İnci, Burhan Öçal, Ömer Duran, Erkan Taşdöğen, Feridun Koç ve Salih Usta gibi başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca Deniz Gökçer, Füsun Erbulak, Nurseli İdiz ve İzzet Günay gibi duayen isimler de uzun bir aranın ardından Şahsiyet’in yeni sezonunda izleyiciyle buluşuyor. Öte yandan 'Şahsiyet II. Fasıl', Hollywood’da galası yapılan ilk yerli yapım olma özelliğini taşıyor.

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        #Haluk Bilginer
        #Şahsiyet
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