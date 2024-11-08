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        Haberler Müzik Haluk Levent, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Haluk Levent, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Haluk Levent, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 18:47 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:53
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        Şarkıcı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.

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        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı ve son durağı Antalya'da şarkıcı Haluk Levent, sevenleriyle bir araya geldi.

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        Festival kapsamında Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren sanatçı, 'Anlasana', 'Alışamadım' ve 'Sevenler Ağlarmış' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

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        Konserinde, rahmetli annesinin sevdiği türkülere de yer veren Haluk Levent, zaman zaman şarkılarını seyircilerin arasında söyledi.

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        Haluk Levent, sahnede yaptığı konuşmada, Antalya'da bir bahçeden 3 portakal aldığını söyledi. Bahçe sahibine seslenen Levent, "Bahçeye baktım, oradaki eve bağırdım. Sahibini bulamadım, bana helal etsin" dedi.

        #Haluk Levent
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