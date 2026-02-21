Canlı
        Haberler Magazin Haluk Levent, Birleşmiş Milletler ile el sıkıştı

        Haluk Levent, Birleşmiş Milletler ile el sıkıştı

        Haluk Levent, konser gelirlerini Filistinli çocuklara ulaştırmak için New York'ta BM ile el sıkıştı BM Genel Sekreter Yrd. Joyce Msuya; "Haluk Levent ile daha çok işlere imza atacağız. Ramazan ayında Gazze'ye umut olan Haluk Levent ile gurur duyuyoruz" dedi

        Giriş: 21.02.2026 - 21:55 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:10
        BM ile el sıkıştı
        Haluk Levent, konser gelirlerini Filistinli çocuklara ulaştırmak için New York’ta BM ile el sıkıştı.

        Daha önce BM kürsüsünden dünyaya seslenen Haluk Levent, sözünü tutarak Finlandiya ve Ankara konser gelirlerini Gazze’deki çocuklara ulaştırdı. Ramazan ayında gelen bu destek, New York’ta büyük bir takdirle karşılandı.

        BM Genel Sekreter Yrd. Joyce Msuya, Haluk Levent'in bağışı için; "Haluk Levent ile daha çok işlere imza atacağız. Ramazan ayında Gazze’ye umut olan Haluk Levent ile gurur duyuyoruz. Ramazan ayında Gazze’ye en anlamlı selam. Tebrikler koca yürekli adam" ifadesini kullandı.

