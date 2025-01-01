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        Haberler Magazin Haluk Levent, depremzedeler için sahne aldı

        Haluk Levent, depremzedeler için sahne aldı

        Haluk Levent, Hatay'ın Defne ilçesinde afetzedelere ücretsiz konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:04
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        Haluk Levent sözünü tuttu
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        Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da yaptığı çalışmalar sırasında verdiği konser sözünü yerine getirdi.

        Haluk Levent, Defne ilçesindeki Kültür ve Sanat Çarşısı'nda depremzedelere özel konser verdi.

        Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent'e, afetzedeler de eşlik etti.

        Haluk Levent, konserde beraber sahne alma sözünü verdiği bazı yerel sanatçılarla şarkı söyledi.

        Kalabalık, Levent ile birlikte yeni yıla geri sayım yaparak girdi.

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        Konserde konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay'a desteklerinden dolayı Haluk Levent'e teşekkür etti.

        Haluk Levent'in Hatay'a önemli katkılarının olduğunun altını çizen Masatlı; "Deprem zamanından itibaren kendisinin maddi ve manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bir kardeş, bir dost, bir can yoldaşı gibi şehrimize hizmet etmeye başladı" dedi.

        Masatlı, 2025 yılının Hatay ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

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