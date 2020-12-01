Haluk Levent harekete geçti

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı Haluk Levent de yeni koronavirüs tedbirlerinin ardından harekete geçti.

Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zor durumda olanlara seslendi. "Bize başvurmanız yeterli" diyen şarkıcı, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Bugün açıklanan kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak çok kişi olduğunu biliyoruz. Bugünlerin olacağını düşünerek, gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık. 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var.