Posta'dan Alev Gürsoy Cimine konuşan Haluk Levent "İnançlı bir adamım diyeyim. Ama bana kimse ibadetimi soramaz. Çünkü bu benim özelim. Bu konuları konuşmayı da anlatmayı da doğru bulmam. İbadetin gizlisi makbuldür. Ama bana “Vegan mısın?” diye sorarsan cevabını veririm." diye konuştu.

"İNANÇLIYIM"

Ünlü şarkıcı, "İnançlı bir adamım diyeyim. Ama bana kimse ibadetimi soramaz. Çünkü bu benim özelim. Bu konuları konuşmayı da anlatmayı da doğru bulmam. İbadetin gizlisi makbuldür. Ama bana “Vegan mısın?” diye sorarsan cevabını veririm." diye konuştu.

"ALLAH'IM BANA KURBAN ETİ VERMİŞ"

Bunun üzerine "Vegan mısınız?" sorusu yöneltilen Levent, kurbanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı:

"Hayır, vegan değilim çünkü inançlı bir adamım. İnançlı bir adam olmasaydım vegan olabilirdim. İnançlarımda Allah’ım bana kurban eti vermiş, Kurban Bayramı vermiş. Bunu yok sayamam."

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