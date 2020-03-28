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Haluk Levent'ten çağrı

Şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucu başkanı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulundu. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere yardım etmek istediğini dile getiren Levent, "Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Haluk Levent
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere yardım edeceğini ifade eden Haluk Levent, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"GÜN DAYANIŞMA GÜNÜDÜR"

Yardım çağrısında bulunan Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz.

Bu bağlamda önümüzdeki hafta 5 bin aileye daha 2 aylık gıda desteğinde bulunacağız. Bu paketler içerisine bu kez bebekler için de ihtiyaç malzemeleri koyacağız. Sporcu, sanatçı ve oyuncu birçok ünlü arkadaşımız aramaya başladılar. Sağ olsunlar!

Haluk Levent'in çağrısının ardından Kaan Yıldırım, Onur Saylak, Cenk Tosun ve Gülben Ergen gibi birçok ünlü isim harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde "Zor günler geçiriyoruz" ifadelerini kullanan Levent, Instagram ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söylemişti:

Şu anda Ahbap derneğinde 976 bin TL var. Maaşlar ve medikal alımı hariç bütün parayı 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanacağız. 15 gün içinde işten çıkarılan kişiler aileleri adına başvuru yapabilir. Yarın başvuru adresi vereceğiz.

 

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