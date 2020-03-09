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İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan, beyin tümörü nedeniyle kemoterapi gördüğünü söyleyerek saçlarını da kazıtan 19 yaşındaki İrem Atan, Haluk Levent'e sosyal medya üzerinden "Lütfen bir çay içelim" diyerek çağrıda bulunmuştu.

İzmir Kordon'da İrem Atan ile buluşan Levent, çay içerek şarkı söyledi. Bunun ardından birçok kişi hasta olduğunu düşünerek Atan'a maddi yardımda bulundu.

Atan'ın daha sonra Levent'i kandırdığı ortaya çıktı.

"DEKONTLARI ATIN, BEN ÖDEYECEĞİM"

İrem Atan'a maddi yardımda bulunan bazı kullanıcılar Haluk Levent'e ağır eleştirilerde bulundu. Birçok kişiden mesaj alan Levent, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BİZ 'YARDIM EDİN' DEMEDİK"

Bizler hiçbir zaman 'Bu kıza yardım edin' demedik. Ben gitar çaldım, onu AHBAP'a üye yaptım moral bulsun diye. 'Niye AHBAP'a üye yaptın?' diyorlar. AHBAP'a üye olmak için GBT'sine bakmıyoruz. Gönlü güzel, kalbi güzel, idealleri olan insanlara bakıyoruz.

Bazıları 'Ağabey sen gitar çalıp, ilgileniyorsun diye biz para yardımı yaptık' diyor. Neden yaptınız? Kaç kez yazdım. 'Yapmayın, valilik izni olmayan kimseye para göndermeyin' diye.

"DEKONTLARINI GÖNDERİN, BEN ÖDEYECEĞİM"

Haksız mıyım? Bana 'AHBAP'ı kapat' diyorlar. Ben de dedim ki, 'İrem Atan'a para gönderenler bana dekontlarını atsın. Onların adına cebimden bir yardım kuruluşuna ödeme yapacağım ve makbuzu sizlere göndereceğim.' İzmir AHBAP'a makbuzlar gelmeye başladı. Ben ödemesini yapacağım.

Öte yandan hayal kırıklığına uğrayan Haluk Levent, yaşadığı süreci sosyal medyadan anlatmıştı. Olayı 17 maddede açıklayan Levent, şunları söylemişti:

Bir karadeniz gezisinde tweet'ler atıyordum, bir woswos araba ile poz vermiştim. İlk o tweet'in altında görmüştüm onu. 'Ağabey bir gün ben de gezebilir miyim?' gibi, buna benzer bir şeydi. Takipçilerim de etiketliyordu onu devamlı. Saçı yoktu ve bazı fotoğraflarda maske vardı. 'Onu mutlu etmeliyim' diye düşündüm ve irtibat kurdum. 'İzmir'e geldiğimde görüşürüz' dedim. Hatta o tweet attı sonra 'Ağabey çay içer miyiz?' diye. İzmir'e gittiğimde, söz verdiğim gibi görüştük. Onun istediği gibi Kordon'da gitar muhabbeti yaptık.

"BEYİN TÜMÖRÜYLE İLGİLİ PROBLEMİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Şarkılar söyledik ve çayımızı içtik. Bana beyin tümörüyle ilgili problemi olduğunu ve 9 Eylül Araştırma Hastanesi'ne gidip, geldiğini söyledi. Ben de 'Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız' dedim. Yani bu kız AHBAP platformuna 'Ben hastayım. Gelin, beni tedavi ettirin' demedi. Yani çok doğal haliyle gelişen bir sohbetti. Daha sonra bir kez daha görüştük. Tahmin ediyorum bir ay sonra, bir konsere geldi. 'Ağabey AHBAP'lara ben de katılabilir miyim?' dedi. 'AHBAP'lık için bazı kriterler var, o kriterlerle AHBAP olabilirsin ama seni fahri AHBAP yapalım' dedim.

"RAPORLARINI SORDUM"

Ona tedavi süresince iyi geleceğini düşündüğümden ona moral olsun diye İzmir AHBAP’a aldım ama bu esnada da tekrar raporları sordum. O da yakında hastaneden raporları alıp göndereceğini iletti. Daha sonra ben İzmir başkanımız Yeşim ile görüştüm. Ve İzmir başkanımız Yeşim'e 'Onu WhatsApp grubuna alın. Onunla konuşun, ona moral verin' dedim ama Yeşim'e de 'Raporları bir an önce alın ve bana iletin' dedim. Çünkü nasıl bir tedavi gördüğünü görmek ilgilenmek istedim. Tarihleri karıştırmayayım, size en ufak bir yanlış bilgi vermeyeyim diye bazı tweet'leri tekrar yazıyorum. Aklıma başka şeyler geldi. Devam ediyorum.

"AİLESİNİN DURUMU KÖTÜYDÜ"

İstanbul'da birçok hastaneden randevu ayarlayacaktım. Çünkü ailesinin durumu kötüydü ve bizler onun için ne yapabiliriz diye düşünmek zorundayız. Bu sebeple Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden Uğur Türe hocanın ekibi ile görüştüm. Ardındanbaşka özel hastaneler ile... İzmir’de bir yere yönlendirdim ama İrem mazeret gösterdi. Hatta 'Şu sıra çok kötüyüm. Evden çıkamıyorum ağabey' deyip, tekrar oyaladı. İzmir başkanı Yeşim’le tekrar görüştüm. 'Takipçisi ol lütfen' dedim.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR HASTALIK"

O mutlu olsun diye bazı zamanlar onun sevdiği şarkıları telefonda ona söyledim. (Arkadaşlar beyin tümöründen son 6 ayda 3 çocuğumuzu kaybettik. Çok tehlikeli bir hastalık. Bu sebeple çok hassas davranıyordum İrem’e...) Sonra Yeşim aradı. 'Ağabey bu kızla ilgili şüphelerimiz var, bu kız şizofren olabilir. Bir psikoloji rahatsızlığı var bu kızın. Buna eminim' dedi. Ben de 9 Eylül Araştırma Hastanesi'nde beyin ile ilgili bölümleri ve kanser ile ilgili bölümleri arayıp tek tek İrem'in kaydını sordum.

Adı, soyadına göre sorgulatma yaptırdım ama hiçbir kayda rastlamadım ve kendisini aradım. Bundan birkaç gün önce. 'Anlat dedim. Bana anlat!' dedim. 'Hiçbir şey yok' dedi. 'Hiçbir problem yok' dedi. 'Ben, raporları göndereceğim' dedi. Göndermedi, gönderemedi. Sonra sosyal medya hesaplarını kapattı ama hala içimde onun yalan söylemediği, durumu vardı ki bana hala raporları getireceğini söylüyordu ve İzmir AHBAP'tan Yeşim ile görüştüğümüzde 'Ağabey artık net. AHBAP gurubundan da çıkardım' dedi.

"KALBİMİZ KIRIK"

Ve olay dün akşam bir twitter kullanıcısının yazması sonucu patladı. O da İzmir AHBAP’larından biri ile görüşmüş. Öncelikle biz AHBAP platformu olarak, 'Haydi İzmir! Şurup'a yardım edelim' diye bir tweet atmadık. Ona AHBAP platformu olarak bir para desteğinde bulunmadık. Gönlümüz kırık... Kalbimiz kırık... Umarım tedavi olur. Tek sevindiğim şey beni kandırmış olsa da onun beyin tümörüne yakalanmamış olmasıydı. Tek tesellim o. En azından buna seviniyorum. Onun için çok çaba harcadım, çok emek harcadım. Arayıp, ağladığı zamanlar ona moral verdim.

"ONU BU ŞEKİLDE BIRAKMAM, TEDAVİ ETTİRECEĞİZ"

Son... Ama oldu bir kere. Bizim bir para ilişkimiz olmadı. Başkaları ile ne yaşadığını bilmiyorum. Ortaya çıkacaktır zaten. Umarım bu kızımız tedavi olur ve topluma daha sağlıklı bir şekilde döner. Bir son daha! Bazıları kızacak ama bugün onu telefonda bir psikiyatri ile görüştürdüm. Ne olursa olsun o hasta. Beyin tümörü değil ama şizofreni durumu. Şu an cezasını çekiyor zaten. Tüm ülke ona nefret kusuyor... Onu bu şekilde bırakamam. Tedavi ettireceğiz!