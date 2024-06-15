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        Haberler Magazin Haluk Levent'ten tribünde konser

        Haluk Levent'ten tribünde konser

        Haluk Levent, konser için gittiği Amasya'da sahnenin ses sistemi, yağmur nedeniyle çalıştırılamayınca tribüne çıkıp seslendirdiği şarkılarıyla hayranlarını coşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:35
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        Amasya'daki Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki konsere saatler kala yağan yağmur nedeniyle 12 Haziran Stadyumu'na kurulan sahnenin ses sistemi çalıştırılamadı. 

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        Yağışın sona ermesinin ardından konser alanına gelen Haluk Levent, önce tribünlere çıkıp hayranlarının arasında şarkılarını seslendirmeye başladı. Sonrasında yeşil sahaya inerek sevilen şarkılarını solo olarak seslendirmeyi sürdürdü. Genç bir müzisyeni kırmayıp birlikte şarkı söyleyen Haluk Levent'e tribünden ayran da ikram edildi. 

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        Misket Eller Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt'un ikram ettiği ayranı içip teşekkür eden şarkıcı, şehre büyük bir konser vermek için tekrar geleceğini söyledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konseri Amasya Valisi Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de izledi.

        #Haluk Levent
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