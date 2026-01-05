Haluk Şentürk, gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında; başta Hadise ve Gülşen olmak üzere birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk de gözaltına alındı.

Haluk Şentürk - Hadise Açıkgöz

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Haluk Şentürk'ün gözaltına alınma işlemi, Etiler'deki bir mekânda gerçekleştirildi.