        Haberler Magazin Haluk Şentürk, gözaltına alındı

        Haluk Şentürk, gözaltına alındı

        Şarkıcı Hadise ve Gülşen gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

        Giriş: 05.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:32
        Ünlülerin menajeri gözaltına alındı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında; başta Hadise ve Gülşen olmak üzere birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk de gözaltına alındı.

        Haluk Şentürk - Hadise Açıkgöz
        Haluk Şentürk - Hadise Açıkgöz

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Haluk Şentürk'ün gözaltına alınma işlemi, Etiler'deki bir mekânda gerçekleştirildi.

