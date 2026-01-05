Haluk Şentürk, gözaltına alındı
Şarkıcı Hadise ve Gülşen gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Giriş: 05.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:32
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında; başta Hadise ve Gülşen olmak üzere birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk de gözaltına alındı.Haluk Şentürk - Hadise Açıkgöz
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Haluk Şentürk'ün gözaltına alınma işlemi, Etiler'deki bir mekânda gerçekleştirildi.
