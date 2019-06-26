Halüsinasyon sözcüğü nasıl yazılır? Halüsinasyon mu doğru, halisünasyon mu? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

HALÜSİNASYON NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, halüsinasyon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yaygın olarak kullanılan "halisünasyon" yazımı ise doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "halüsinasyon"dur.

HALÜSİNASYON NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre öz Türkçe karşılığı "sanrı" olan halüsinasyon; kesin olarak gerçeklik hissine sahip, ancak ilgili duyu organında dış uyaran olmadan meydana gelen bir algı bozukluğudur.