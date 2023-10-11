Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı? Annesinden açıklama geldi Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıların ardından genç bir kadının kamyonun arkasındaki görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Öldürüldüğü düşünülen Shani Louk adındaki Alman kadının akıbetine dair annesinden açıklama geldi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıların ardından genç bir kadının kamyonun arkasında yarı çıplak ve baygın hallerinin yer aldığı video sosyal medyada gündem olmuştu.

Genç kadının ailesi ve yakınları onu dövmeleri ve saçlarından tanımış ve kimliğinin 22 yaşındaki Alman vatandaşı Shani Louk olduğu açıklanmıştı.

"HAYATTA AMA DURUM KRİTİK" Louk'un saldırıdan hemen önce İsrail'deki müzik festivalinde olduğu belirtilirken genç kadının hareketsiz yatması üzerine öldürüldüğü öne sürülmüştü. REKLAM Shani Louk'un annesi Ricarda Louk kızının hayatta olduğunu ancak durumunun kritik olduğunu açıkladı.

"HER DAKİKA ÖNEMLİ" Shani Louk'un annesi Ricarda Louk, Alman yayın kuruluşu Bild'e "Şu anda Shani'nin hayatta olduğuna ancak ciddi bir kafa travması geçirdiğine ve durumunun kritik olduğuna dair kanıtlarımız var. Her dakika kritik" açıklamasında bulundu. Anne Louk "Hızlı hareket etmeli ve Shani'yi Gazze Şeridi'nden çıkarmalısınız! Artık yargı sorunları hakkında tartışmamalıyız" diye konuştu.

FESTİVALDEYDİ Sosyal medyadaki kliplerde, Hamas'ın festivale katılanlara ateş açmasından birkaç saat önce genç kadın arkadaşlarıyla dans edip şarkı söylerken görülüyordu. Festival alanında yaklaşık 260 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtilmişti. Hamas'ın esir aldığı yaklaşık 100 kişi arasında festivaldekilerin de olduğu belirtiliyor.

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