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        Haberler Dünya Hamas'tan İsrail'in teklifine yanıt | Dış Haberler

        Hamas'tan İsrail'in teklifine yanıt

        Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil El-Hayya, İsrail tarafından yapılan kısmi ateşkes teklifine yanıt verdi. Hayya, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi durumunda tüm esirlerin serbest kalacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 23:38 Güncelleme: 18.04.2025 - 00:36
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        Hamas'tan İsrail'in teklifine yanıt
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        Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den çekilmesi ve yeniden imar karşılığında ellerindeki tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını bildirdi.

        Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, İsrail tarafından yapılan "kısmi" ateşkes tekliflerine cevap verdi.

        Hayye, Hamas'ın bir buçuk yıl süren zorlu müzakere sürecinin ardından varılan 3 aşamalı ateşkes anlaşması çerçevesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini hatırlatarak, "Ancak Binyamin Netanyahu ve hükümeti, daha birinci aşama tamamlanmadan anlaşmayı sabote etti ve halkımıza karşı en çirkin katliamları işledi." dedi.

        Netanyahu'nun siyasi geleceğini korumak adına savaşı devam ettirme niyetinde olduğunu bilmelerine rağmen ramazan ayında arabulucuların yaptığı teklifi kabul ettiklerini belirten Hayye, Netanyahu'nun bu teklifi de reddettiğini ve savaşı sonlandırmayan, Gazze'den çekilmeyi öngörmeyen başka bir teklifle geldiğini dile getirdi.

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        Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılmasını içeren "kısmi" ateşkes tekliflerini reddettiklerini dile getiren Hayye, "İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen geri çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız." dedi.

        Hayye, "Netanyahu'nun kısmi anlaşma teklifini siyasi ajandası için kılıf olarak kullandığını, söz konusu teklifin esirlerin canı pahasına da olsa savaşın, soykırımın ve açlığın devam etmesini öngördüğünü ve bu siyasetin bir parçası olmayacaklarını" vurguladı.

        Filistin direnişinin ve sahip oldukları silahların işgalinin bir sonucu olduğunu kaydeden Hayye, bu silahların Filistin halkının ve işgal altındaki tüm halkların meşru hakkı olduğunun altını çizdi.

        Hayye, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in, savaşın ve esirler dosyasının birlikte sona ermesi gerektiği yönündeki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun Hamas'ın "savaşın sona ermesi, Gazze'den çekilme ve yeniden imar karşılığında esirlerin tek seferde salıverilmesi" tutumuyla örtüştüğünü belirtti.

        Hamas'ın Gazze'deki lideri Hayye, uluslararası topluma, Filistin halkına yönelik zalim ablukanın kaldırılması için acil müdahale çağrısı yaptı.

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        *Haberin fotoğrafları AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir

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