Hamburg: 2 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 20. hafta karşılaşmasında lider Bayern Münih deplasmanda Hamburg'la kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Hamburg'un gollerini 34. dakikada Fabio Vieira (p) ve 53'te Luka Vuskovic kaydetti. Münih'in golleri ise 42. dakikada Harry Kane ve 46'de Luis Diaz'dan geldi.

Bu sonucun ardından B. Münih üst üste 2. maçta da puan kaybı yaşadı ve 51 puana yükseldi. Son 5 maçta 4. beraberliğini alan Hamburg ise 19 puana ulaştı.

Ligin 21. haftasında Bayern Münih sahasında Hoffenheim'i ağırlayacak. Hamburg ise deplasmanda Heidenheim'a konuk olacak.