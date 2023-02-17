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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamdi Alkan annesine veda etti

Hamdi Alkan'ın, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Hilva Alkan'ın dün hayatını kaybetmişti. Hilva Alkan, son yolculuğuna uğurlandı

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  • Hamdi Alkan annesine veda etti - Magazin haberleri

    Hamdi Alkan, annesi Hilva Alkan'ın acısıyla sarsıldı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Hilva Alkan'ın dün vefat etti. Acı haberi Hamdi Alkan, yayınladığı duygusal bir mesajla duyurdu.
  • Hamdi Alkan annesine veda etti - Magazin haberleri

    "BENİ AFFET"

    Annesiyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkan, gönderisinde şu satırlara yer verdi:

    Anneme veda... Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki... Anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı, yok oldu. Akranların, arkadaşların, tanıdıklar göçen binaların altında kaldı. Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü... Zahter kokulu Antakya öldü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum, beni affet.
  • Hamdi Alkan annesine veda etti - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hilva Alkan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
  • Hamdi Alkan annesine veda etti - Magazin haberleri

    Hamdi Alkan'ı acı gününde dostları yalnız bırakmadı.

  • Hamdi Alkan annesine veda etti - Magazin haberleri

    Alkan'ın annesinin cenaze törenine eski eşi Selen Görgüzel, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Selami Şahin, Engin Can Ural, Birol Güven, Cemal Okan, Burak Sağyaşar ve Timur Savcı katıldı.
  • Hamdi Alkan annesine veda etti - Magazin haberleri

    Görgüzel, eski eşine acı gününde sarılarak destek oldu.
  • Hamdi Alkan annesine veda etti - Magazin haberleri

    Hilva Alkan, kılınan cenaze namazının ardından da Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

     

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