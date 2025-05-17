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        Haberler Magazin Hamdi Alkan: Baba-kız alışveriş keyfi diye yazarsınız - Magazin haberleri

        Hamdi Alkan: Baba-kız alışveriş keyfi diye yazarsınız

        Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, kızı Zeynep Alkan ile birlikte İstinyePark AVM'de görüntülendi. Esprili açıklamalar yapan Hamdi Alkan, "Baba-kız alışveriş keyfi diye yazarsınız" derken, Zeynep Alkan son günlerde sporla ilgilendiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:20
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        "Baba-kız alışveriş keyfi diye yazarsınız"
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        Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, kızı Zeynep Alkan ile birlikte önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Spor tarzlarıyla dikkat çeken baba-kız, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere gülümsedi.

        Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Hamdi Alkan, esprili bir şekilde; "Baba-kız alışveriş keyfi diye yazarsınız" diye konuştu. Zeynep Alkan ise, "Her şey yolunda. Son günlerde zamanımın çoğunu spor yaparak geçiriyorum. Şimdi de spordan geliyorum" ifadelerini kullandı.

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        #hamdi alkan
        #Zeynep Alkan
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