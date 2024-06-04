Demir, eşini nasıl öldürdüğünü de şöyle anlattı: "Eve geldikten sonra yemek yedim. Tekrar uyuşturucu kullandım. Kafayı buldum. Televizyon seyrediyordum. Eşim uyuyacağım diyerek kapattı. Uyurken eşim telefonumu alıp karıştırdı. Ben de onun telefonunu aldım, ‘Bana güvenmiyor musun?’ dedi. Telefon ve uyuşturucu yüzünden tartıştık. ‘Babamlara gideceğim’ dedi. Bana vurdu, ben de ona vurdum. ‘Kurtarın beni’ diye bağırdı. Boğuşma sırasında bağırmaması için elimle ağzını yüzünü kapatmaya çalıştım. Yere düştü, ağzından köpük geliyordu. Hastaneye götürmek istedim ‘yok’ dedi. Sesler üzerine babam eve geldi, kapıyı çaldı. Kapıyı açmadım, sonrasını hatırlamıyorum.”