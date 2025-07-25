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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hamile kadın vahşet kurbanı! | Son dakika haberleri

        Hamile kadın vahşet kurbanı!

        Diyarbakır'da korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Olayda 19 yaşında ve 5 aylık hamile olan Helin Eren, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla vurularak katledildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:49 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:49
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        Hamile kadın vahşet kurbanı!
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        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 aylık hamile Helin Eren (19), birlikte yaşadığı S.Ş. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan S.Ş. yakalandı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün gece saatlerinde Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde meydana geldi. Helin Eren ile birlikte yaşadığı S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., yanındaki tabancayla Eren’e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Helin Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan Eren, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan S.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        5 aylık hamile olduğu öğrenilen Helin Eren’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı’nda toprağa verildi. S.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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