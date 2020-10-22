Hamileliğinizin 19. haftasında 14. haftadan 27. haftaya kadar süren ikinci trimesterin içindesiniz ve neredeyse ikinci trimesterin ve hamileliğinizin yarısına kadar geldiniz. Bebeğiniz ile artık aranızda çok daha duygusal ve farklı bir bağ var. Birbirinizi hissedebiliyor ve duyabiliyorsunuz. Her ne kadar ikinci trimester, hamileliğin en rahat ve kolay dönemi olarak bilinse de, dünyaya bir hayat getirmenin kolay olmayacağını şu an çok daha iyi biliyorsunuz. Yaşadığınız fiziksel sıkıntılar bu hafta sizi biraz zorlayabilir Ancak bebeğinizin gelişimindeki yenilikler ise sizi mutlu edecektir. Peki, hamileliğin 19. haftasında neler olur? Hamileliğin 19. haftasında annedeki değişimler nelerdir? Hamileliğin 19. haftasında bebeğin gelişimi nasıl ilerler? Konu ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Hamileliğin 19. Haftasında Bebeğin Gelişimi Nasıl İlerler?

• Hamileliğin 19. haftasında bebeğiniz yaklaşık olarak 15 cm boyunda ve ağırlığı 240 grama ulaştı. Bu da minik mucizenizin yaklaşık olarak bir mango boyutuna geldiğini gösterir.

• Bebeğin beyni bu hafta içinde tat alma, koklama, hissetme, görme ve duyma için ayrı bölgeler atamaya başlar.

• Dilindeki tat alma tomurcukları tamamen gelişti ve içinde yaşadığı amniyotik sıvının tatlımsı olan tadı sebebiyle, tatlı tatları tercih ediyor.

• Oldukça hassas olan duyma yeteneği, yetişkinlerin algılayamadığı çok yüksek ve çok düşük frekansları dahi algılamasını sağlıyor.

• Bebeğinizin damarları hala şeffaf cildinden görülebiliyor.

• Sinirlerinin etrafını saran ve 'Myelin' isimli yağlı dokusu gelişiyor. Bu doku bebeğin sinirlerini izole edip, beyin ile kas arasındaki bağlantıyı kuran motor nöronlarını desteklemektedir ve bu durum, hareketlerinin daha koordine olmasını sağlıyor.

• Kolları ve bacakları ise vücudunun diğer parçalarıyla orantılı bir boyuta ulaşmıştır.

• Bebeğinizin böbrekleri çalışmaya ve idrar üretmeye hızlı bir şekilde devam ediyor.

• Saçları kafa derisinde muazzam bir şekilde filizleniyor.

• Hamilelikte 19. haftanın bir diğer önemli gelişmesi ise, bebeğinizin cildinin üzerinde Verniks Kazeoza adı verilen bir koruyucu tabaka oluşmasıdır. Verniks Kazeoza denilen mum dokulu beyaz koruyucu zar bebeğinizin bütün vücudunu kaplamak üzere gelişiyor. Bu mum tabaka sayesinde hassas cildi, amniyotik sıvısının içerisindeki asitlenmeye karşı korunmuş olur.

• Transparanlığı azalmaya başlayan derisinde artık ten rengini belirleyen pigmentler oluşmaya başlar.

• Hareketlerini daha yoğun bir şekilde hissetmeye başladığınız bebeğiniz, artık çok daha kontrollü bir şekilde ellerini ve kollarını oynatabiliyor. Bunun sebebi kıkırdaklarının sertleşmeye ve kemik yapısı almaya başlamasından kaynaklanıyor.

• Bu hafta ultrasonda bebeğinizi parmağını emerken, yüzüne dokunurken, göbek bağına uzanmaya çalışırken veya bacaklarıyla pedal çevirme hareketi yaparken rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz.

• Sağlıklı ve güçlü bir şekilde gelişmek için mücadele eden bebeğiniz eğer kız olacaksa, gelecekteki potansiyel torunlarınızın genetiğinin yarısını taşıyan yumurtalıkları da bu hafta oluşacaktır.

• Kalbi ise, her geçen gün güçlenmeye devam ederken şu anda bir yetişkinin kalbinden iki kat daha hızlı atıyor.

Hamileliğin 19. Haftasında Annedeki Değişimler Nelerdir?

• Karnınız hızla büyüyor ama gelecek haftalarda daha da hızla büyüyecek. Karnınız büyüdükçe bahaneniz “İki kişi için yiyorum” olabilir ama üçüncü trimestıra ulaşmadan kalorilerinizi fazla arttırmanıza sağlıklı değil. Kalorilerinizi doğru şekilde almanız, sağlıklı bir diyet ile kendinizin ve bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamanız için yeterli olacaktır.

• Avuçlarınızda kırmızılıklar oluştuğunu gözlemliyor olabilirsiniz. Bunun sebebi, östrojen fazlalığından kaynaklanıyor ve endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok.

• Cildinizde bazı bölgeler koyulaşabilir, bunun sebebi geçici pigment fazlalığıdır. Eğer bu kararmalar dudağınızda, yanaklarınızda ve alnınızda oluşuyorsa, bu kararmalar “Hamileliğin maskesi'' olarak adlandırılıyor. Bu kararmalar ayrıca meme uçlarınızda, gamze ve yara izlerinizde, kollarınızda ve vulvanızda kararmalar fark edebilirsiniz. Göbek deliğinizden kasığınıza doğru aşağı inen koyu çizgi Linea Nigra yani 'Kara Çizgi' olarak biliniyor. Bu koyu bölgeler doğumdan sonra geçecektir.

• Hamileliğinizin 19 haftasından itibaren mümkün olduğunca güneşten kaçının çünkü güneş, kararmaları kuvvetlendirebilir. Dışarı çıkacağınız zaman kararmaların olduğu bölgeleri kapatın, güneş kremi sürün ve mümkünse kenarları geniş bir şapka takın. Eğer bu lekelerden çok rahatsız oluyorsanız biraz kapatıcı yardımı ile cilt tonunuzu eşitlemeyi deneyebilirsiniz.

• Uzun ve yorucu bir günün ardından yatağa uzanıp dinlendirici bir uyku çekmek gibisi yoktur ama özellikle ikinci trimester itibari ile bazı şeyler sizi uyanık kalmaya zorlayabilir. Örneklendirecek olursak bacak krampları yoğun hissedilir. Gün içinde de ortaya çıkabilen bu kramplar, özellikle geceleri daha çok hissedilebilir ve rahatsız edici olur. Her ne kadar bu krampların tam olarak sebebi bilinmese de, birkaç ihtimal üzerine durulmaktadır. Bacaklarınız bütün gün vücudunuzdaki ekstra ağırlığı taşıdığı için bu durum ortaya çıkabileceği gibi, bacaklarınızdan yukarı kan taşıyan damarların rahmin büyümesi sebebi ile sıkışması da olanaklar arasındadır. Bu anlamda bir tavsiye vermek gerekirse bacağınızı düz şekilde uzatıp, el ve ayak bileklerinizi kaval kemiğinize doğru bükmeyi deneyebilirsiniz.