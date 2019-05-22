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Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?

Hamileliğin adet gecikmesi dışındaki diğer belirtileri nelerdir? Bu belirtilerin kişiye özel olduğunu unutmamak gerekir. Kasık ağrıları, kokulara duyarlılık, mide ekşimesi gibi belirtileri olan hamilelik döneminde kişinin psikolojisi nasıl olmalıdır?

Hamilelik

Hamilelik belirtileri başında herkesin bildiği gibi adet gecikmesi gelmektedir. Ama bu durum herhangi bir hormonal bozukluktan, stresli bir dönemden, yumurtalıklarda oluşan bir rahatsızlıktan ya da yumurtlama döneminde alınmış bir ilaçtan bile kaynaklı olabilir. Anlamanın en kolay yolu gebelik testleridir. Bunun dışında; hamile olduğunuzu anlamanız için gözlemleyebileceğiniz diğer belirtiler...


Hamilelik Belirtileri Nelerdir?

Hamileliğin adet gecikmesi dışındaki diğer belirtileri genel olarak şu şekilde olmakla birlikte, unutmamak gerekir ki; bu belirtiler spesifiktir, kişiye özeldir. Tamamı da görülebilir, hiçbiri görülmeyedebilir.

  • Adet gecikmesi 4.hafta
  • Mide bulantısı 4-6 hafta içerisinde
  • Baş dönmesi 4-6 hafta içerisinde
  • Yorgunluk 4-5 hafta içerisinde
  • Göğüslerde şişkinlik ve hassasiyet 4-6 hafta içerisinde,
  • Sık tuvalete çıkmak 4-6 hafta içerisinde,
  • Kasık ağrıları 1-4 hafta içerisinde
  • Kokulara duyarlılık
  • Kabızlık
  • Akıntı 1-4 hafta içerisinde
  • Ağızda tat değişikliği
  • Mide ekşimesi
  • Vücut ısısında artış
  • Şişkinlik 4-6 hafta içerisinde

Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar?

 

Adet dönemindeki gecikme sonrasında hamileliğin en büyük belirtilerinden biri halsizlik ve yorgunluktur. Hamilelikte anında ve çok hızlı değişim gösteren hormonlar, fazla salınımdan kaynaklı olarak metabolizmayı yoracaktır. Dolayısıyla hamilelik belirtileri olarak uyku ihtiyacı baş gösterebilir.

Hamilelik döneminin ilk aşaması olan emplantasyon döneminde ilk belirtiler görülür. Bu belirtilerden biri, genelde iki hafta kadar süren kanamalar olabilir. Bu kanamaların sebebi döllenen yumurtanın rahim duvarına yerleşmesidir.

Hamilelik belirtileri ilk haftalarında kasık ağrısı ve kanamanın yanı sıra vajinal akıntılar da yaşanabilir. Akıntı ince beyaz veya şeffaf renkte hafif kokulu olabilir. Hamilelik dönemi için normal karşılanan bu belirti endişe etmenizi gerektirmez. Pamuklu günlük pedlerden kullanabilirsiniz ama kötü kokulu, kaşıntıya sebep olan, anormal miktarda ya da farklı bir renkte bir akıntı ile karşılaşıyorsanız doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Beyaz kokusuz günlük bir pedi geçmeyen bir akıntı hemen hemen her anne adayında görülen bir durumdur.

Gebeliğin kesin bulguları ise, vücudumuzdaki değişlikler ve hislerden ziyade;

  • Gebeliğin kan testinde pozitif çıkması,
  • Ultrasonografide gebeliğin görülmesi,
  • Bebeğin kalp atımlarının duyulmasıdır.

Kanda yapılan gebelik testi (BHSG) ve eczaneden satın alarak yapabileceğimiz idrar yolu belirleme yöntemi olan testler hamileliğe en erken tanı koyulabilmesini sağlar. İdrarda gebelik testlerinden ziyade kan testlerinin daha güvenli olduğunu da bilmek gerekir.

 

Hamilelik Belirtileri En Erken Ne Zaman Belli Olur?

 

Düzenli şekilde adet görüyorsanız ve beklenen tarihte adet olmamış iseniz hamile kalmış olma ihtimaliniz vardır. Eğer hamilelik oluşmuş ise bunu anlamanın en erken yolu kan testi yaptırmaktır. Kan testinde adetin gecikmesine gerek yoktur. Adetinize 4–5 gün kala hamilelik anlaşılabilir. Kanda beta HCG ölçümü yapılarak gebeliğin olup olmadığı anlaşılmaktadır. Bir diğer yol ise idrar testidir. İdrar testinde adet gecikmesi beklenmelidir. Adetiniz bir hafta geçtikten sonra idrar testi yaptırabilirsiniz.

Hamilelik belirtileri cinsel ilişkiden şu kadar gün sonra belli olur şeklinde bir yorum yapmak doğru olmaz. Kandaki gebelik testleri en erken 10 gün sonra sonuç verir. En ideali, adet dönemi gelmeden 2-3 gün önce yapılan kanda yapılacak test olabilir ya da adet geciktikten 1-2 gün sonra test yaptırmaktır. İdrarda gebelik testi ise adet gecikmesinden hemen 1 gün sonra yapılabilir ancak yanılma payı olabileceği için doğru sonuç kanda gebelik testi (beta hcg) yaptırmaktır.

Kimi zaman bu değişimler kişileri korkutsa da, hamileliğin ileri aşamalarında bu duygu durumlarında azalma ya da denge meydana gelebilir.

Bu yeni hayat, hamilelikle beraber gelen ilk değişimler, ruhsal değişiklikler ve vücutta hissedilenler anne adayını 38-41 hafta boyunca hem heyecanlandırıp mutlu edecek hem de kaygılandıracaktır. Bebeğin sağlıklı doğması, doğumunun sıkıntısız geçmesi, hamileliği boyunca herhangi bir hastalık veya kaza geçirmemek; anne olmayı kabullenmiş olmak, bebeğini en iyi şekilde büyütüp büyütememe korkusu gibi birçok kaygı hamileliğin ruhsal ilk belirtileri olarak baş gösterecek. Her şeyi olumlu düşünmeli, kabullenmeli ve bu kaygıları iyiye dönüştürmeye, belirtileri ve yan etkileri en hafif şekilde atlatmaya çaba göstermelisiniz.

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