Hamilelikte ciğer yenir mi gebeyken ciğer yemek zararlı mı?

HAMİLELİKTE CİĞER YENİR Mİ?

Hamilelikte ciğer tüketimi besleyici özellikleri nedeniyle bazı faydalar sağlasa da aynı zamanda dikkat edilmesi gereken noktalar da barındırmaktadır. Ciğer içerdiği vitamin ve mineraller açısından son derece besleyici bir gıda maddesidir. Özellikle A vitamini, demir, protein, B12 vitamini ve folik asit gibi besin öğeleri bakımından zengin olmasıyla dikkat çeker. Bu besin öğeleri hem anne adayının hem de fetüsün sağlıklı gelişimi için gereklidir. A vitamini fetüsün göz sağlığı bağışıklık sistemi ve genel gelişimi için önemlidir. Demir ise kan üretimi için gereklidir ve hamilelikte vücut daha fazla kan üretmeye ihtiyaç duyar. B12 vitamini sinir sistemi gelişimi ve hücre sağlığı için kritik bir role sahiptir.

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Ancak ciğerin aşırı tüketimi hamilelikte bazı riskler taşıyabilir. Ciğerin içerdiği yüksek miktarda A vitamini hamileliğin erken dönemlerinde fetüs üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. A vitamini fazlalığı doğum kusurlarına beyin ve kalp gelişimindeki sorunlara yol açabilmektedir. Bu yüzden uzmanlar A vitamini alımını günlük önerilen miktarın üzerine çıkarmamayı tavsiye ederler. Ciğerin yoğun şekilde A vitamini içermesi nedeniyle hamilelikte bu gıdanın aşırı tüketimi ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Bunun yanı sıra ciğerin yağ içeriği de dikkate alınmalıdır. Yüksek yağ içeriği aşırı tüketildiğinde kilo alımını artırabilir ve hamilelikte fazladan kilo almak anne adayının sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Bir diğer nokta ciğerin pişirilme şeklidir. Ciğer iyi pişirilmediğinde bazı bakteriler ve parazitler barındırabilir. Hamilelik döneminde bağışıklık sistemi daha hassas hale gelebilir. Bu da anne adayının gıda kaynaklı enfeksiyonlara karşı daha duyarlı olmasına neden olur. Listeria ve Toxoplasma gibi bakteriler fetüse zarar verebilecek enfeksiyonlar yaratabilir. Bu nedenle ciğerin mutlaka iyi pişirilmesi gerekmektedir. Yarım pişmiş ya da çiğ ciğer enfeksiyon riskini artırabilir. Ayrıca ciğerin kaynağına da bakılmalıdır. Hijyenik olmayan koşullarda üretilen veya saklanan ciğer daha fazla risk taşıyabilir. Bu sebeple organik ve güvenilir kaynaklardan alınan ciğerler tercih edilmelidir.