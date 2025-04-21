Hamilelikte mantar yenir mi, gebeyken mantar yemek zararlı mı?

Mantar Nedir?

Mantar, doğanın bizlere sunduğu en özel yiyeceklerden biri… Bunun nedeni mantarın ne bitkiler ne de hayvanlar grubunda yer almıyor olması. Mantar, fungi isimli grupta yer alan bir canlı türüdür. Mantar dendiğinde pek çok kişinin aklına mantar zehirlenmesi geliyor. Mantar tehlikesi olduğu kadar faydaları da olan bir besin kaynağı. Bu noktada doğru mantar seçimi yapılarak tüketilmelidir. Dikkatli ve doğru seçilen mantar, besin değeri açısından oldukça zengin. D vitamini, çinko, potasyum, selenyumun, kitinin yanı sıra pek çok B vitaminini de içinde barındırıyor. Adeta bir besin deposu olan mantarın en önemli özelliklerinden biri de kalorisinin düşüklüğü. Yani besleyici, lezzetli ve düşük kalorili mantarı tüketmek için pek çok sebep var. Mantarın faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

- Sindirim sistemini korur.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Kalp dostudur.

- Kolesterolün düşmesine yardım eder.

- Cilt sağlığına iyi gelir ve yaraları iyileştirir.

- Antioksidan etkisi sayesinde hastalıklara karşı korur.

- Kemik sağlığına katkı sağlar.

- Enfeksiyon ve iltihaplarla mücadele eder.

- Metabolizmayı destekler ve kilo kontrolüne katkı sağlar.

Sağlık açısından mantarın faydalarından yararlanmak için mantar çeşitlerini bilmelisiniz. Mantarlar; kültür mantarı, kavak mantarı, düğme mantarı ve shiitake mantarı şeklinde sıralanabilir. Yenen mantarlar ve yenmeyen mantarlar ayrımına iyi vararak zehirli ve ölümcül mantarlardan uzak durmalısınız. Peki hem pek çok faydası olan hem de doğru tercih yapılmadığında riskleri olan mantarlar hamilelikte öneriliyor mu? Hamilelikte mantar yenir mi yoksa hamilelikte mantar yemek zararlı mı sorusunun detaylarını anne adayları için paylaştık.