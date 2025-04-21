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        Haberler Bilgi Yaşam Hamilelikte mantar yenir mi, gebeyken mantar yemek zararlı mı?

        Hamilelikte mantar yenir mi, gebeyken mantar yemek zararlı mı?

        Hamilelik dönemi, anne adayının beslenme şekli hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı için hayati önem taşıyor. Besin gruplarının hepsinden düzenli ve ölçülü şekilde faydalanması gereken hamilelerin, dikkatle tüketmesi gereken gıdalarda da var. Bu nedenle bilinçli bir beslenme için merak edilen sorulardan biri hamilelikte mantar yenir mi sorusu oluyor. Pek çok faydası olan mantarın gebelik sürecine uygun bir besin olup olmadığını merak edenler, yazımızda detayları bulabilirler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 22:08 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:08
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        Hamilelikte mantar yenir mi?
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        Mantar Nedir?

        Mantar, doğanın bizlere sunduğu en özel yiyeceklerden biri… Bunun nedeni mantarın ne bitkiler ne de hayvanlar grubunda yer almıyor olması. Mantar, fungi isimli grupta yer alan bir canlı türüdür. Mantar dendiğinde pek çok kişinin aklına mantar zehirlenmesi geliyor. Mantar tehlikesi olduğu kadar faydaları da olan bir besin kaynağı. Bu noktada doğru mantar seçimi yapılarak tüketilmelidir. Dikkatli ve doğru seçilen mantar, besin değeri açısından oldukça zengin. D vitamini, çinko, potasyum, selenyumun, kitinin yanı sıra pek çok B vitaminini de içinde barındırıyor. Adeta bir besin deposu olan mantarın en önemli özelliklerinden biri de kalorisinin düşüklüğü. Yani besleyici, lezzetli ve düşük kalorili mantarı tüketmek için pek çok sebep var. Mantarın faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

        • - Sindirim sistemini korur.
        • - Bağışıklığı güçlendirir.
        • - Kalp dostudur.
        • - Kolesterolün düşmesine yardım eder.
        • - Cilt sağlığına iyi gelir ve yaraları iyileştirir.
        • - Antioksidan etkisi sayesinde hastalıklara karşı korur.
        • - Kemik sağlığına katkı sağlar.
        • - Enfeksiyon ve iltihaplarla mücadele eder.
        • - Metabolizmayı destekler ve kilo kontrolüne katkı sağlar.

        Sağlık açısından mantarın faydalarından yararlanmak için mantar çeşitlerini bilmelisiniz. Mantarlar; kültür mantarı, kavak mantarı, düğme mantarı ve shiitake mantarı şeklinde sıralanabilir. Yenen mantarlar ve yenmeyen mantarlar ayrımına iyi vararak zehirli ve ölümcül mantarlardan uzak durmalısınız. Peki hem pek çok faydası olan hem de doğru tercih yapılmadığında riskleri olan mantarlar hamilelikte öneriliyor mu? Hamilelikte mantar yenir mi yoksa hamilelikte mantar yemek zararlı mı sorusunun detaylarını anne adayları için paylaştık.

        Hamilelikte Mantar Yenir mi?

        Hamilelik dönemi bebeğin gelişimi nedeniyle anne daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu nedenle gebe olan kadınların beslenmesine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Doğru bir beslenme şekli hem annenin hamileliğini daha sağlıklı geçirmesine yarayacak hem de bebeğin gelişimine destek olacaktır. Bu durumda hamilelikte dengeli ve zengin bir beslenme önemlidir. Bunun yanı sıra gebelik döneminde tüketilebilen ve tüketilmemesi gereken gıdalar da vardır. O nedenle hamilelikte mantar yenir mi sorusu, hamilelik süreci içinde olanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Sizde hamilelikte mantar yemek zararlı mı diye soranlardansanız eğer cevabımız hem evet hem hayır şeklinde olacak. Şöyle ki öncelikli olan mantar tüketmek isteyen hamilelerin mantar alerjisine sahip olmamaları. Mantar, çoğunlukla alerjen bir gıda olabiliyor. Pek çok kişide bulunan mantar alerjisine sahipseniz, sadece hamilelik sürecinde değil hiçbir koşulda mantar tüketmemeniz gerekiyor. Ancak mantar alerjisi gibi bir sorununuz yoksa güvenli mantar türlerini tercih etmelisiniz. Yani aslında gebeyken mantar yemek doğru mu sorusunun yanıtı, mantar güvenli ise evet olacak. Zehirli mantarlar düşük başta olmak üzere, çok ciddi risklere neden olur. Bu nedenle hamilelikte asla yabani mantar tüketmemeniz gerekir. Yabani mantar, doğada kendiliğinden yetişen tüm mantarların genel adıdır. Doğal ortamda kendiliğinden çıkmış tüm mantarlardan uzak durmanız gerekir. Ayrıca bazı kaynaklara göre enoki mantarı da riskli mantar türlerinden biri. Enoki mantarında listeria bakterisi bulunabiliyor. Bu nedenle mantarın çok iyi pişmiş olduğundan emin olmalısınız. Gebelik döneminde risk oluşmaması için bu mantar türünü tüketmemeniz daha sağlıklı olacaktır. Bu nedenle güvenli mantar türlerinden şaşmamak gerekiyor. Anne adaylarının güvenli mantar türlerini tüketmeleri gerekir. Güvenli mantar türleri ise; kültür mantarı başta olmak üzere shiitake mantarı, kavak mantarı ve düğme mantarı şeklinde sıralanabilir. Güvenli mantarlar tüketilirken de dikkat etmeniz gereken noktalar bulunuyor. Hamilelikte tüketeceğiniz mantarı mutlaka güvendiğiniz bir işletmeden satın almalısınız. Mantarın tazeliği de oldukça önemli… Rengi değişen, kokan, bozulmuş olma ihtimali bulunan mantarları tüketmemeniz gerekiyor. Mantar yerken dikkat edeceğiniz son konu ise hijyen ve pişirme yöntemi. Mantarınızın pişmeden önce iyice temizlendiğine emin olun.

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