Geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek ülke gündeminde büyük tepki yaratan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, birçok insanı kandırması sebebiyle ceza almış hatta videoları çektiği hastaneye de ceza kesilmesine sebep olmuştu. Öyle ki, hastanenin ruhsatı da Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edilmişti.