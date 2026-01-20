Hamilton, Gazze halkı için Ürdün'e gitti!

Formula 1 ekibi Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Gazze halkına destek olmak amacıyla Ürdün ve Filistin Kızılay ekiplerini ziyaret etti.

Hamilton, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de gerçekleştirdiği ziyarete dair fotoğraf ve görüşlerine yer verdi.

"EN ÇOK YANKI BULAN ŞEY, DİRENÇ VE İNSANLIK RUHUYDU" Gazze'ye yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışan insanların ruhundan etkilendiğini belirten Hamilton, "Ürdün'de Gazze'deki insanlara yardım etmeye adanmış bir hastane ve yardım paketleme tesisini ziyaret ettiğim süre hayatımı değiştirdi. Sahada olup bitenleri görünce umutsuzluğa kapılmak ve yardım etmek için hiçbir şey yapamayacağımızı düşünmek çok kolay. Ziyaretimden aklımda kalan şeyin umutsuzluk duygusu olacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. En çok yankı bulan şey, direnç ve insanlık ruhuydu. Hayatta kalmak için mücadele eden ailelerin ruhu. İngiliz Kızılhaçı, Ürdün ve Filistin Kızılay ekiplerinin yardımı ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapma ruhu. Hepimiz onların direnç ruhundan ve ihtiyaç duyanlara yardım etme kararlılığından faydalanabiliriz." ifadelerini kullandı.