Hamit Duras kimdir, ne iş yapıyor? Türkiye Tek Yürek kampanyasına yaptığı bağış ile gündeme geldi

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Türkiye, 10 ili etkileyen deprem için yaraları sarmaya çalışıyor. Bu noktada, Türkiye Tek Yürek adı altında dayanışma programı tüm TV kanallarında ortak yayınlanıyor. Programda rekor bağışlar yapılırken birçok önemli iş insanı, sanatçı, siyasetçi ve sporcu da canlı yayına katılarak yaptıkları bağışı açıklıyor. Hamit Duras ismi de yaptığı bağışın ardından gündeme geldi. Peki, Hamit Duras kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar…

HAMİT DURAS KİMDİR?

Hamit Duras'ın kim olduğu hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi olduğu öğrenilen Hamit Duras’ın programda 50 milyar lira bağış yaptığı açıklanmıştı; ancak miktarda bir yanlışlık olduğu ifade edildi.

HAMİT DURAS NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Hamit Duras’ın yaptığı bağış miktarı Acun Ilıcalı tarafından düzeltildi. Duras’ın 50 milyon TL bağış yaptığı belirtildi.