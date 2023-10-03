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        Haberler Yemek Yapma Hamsi kuşu tarifi: MasterChef hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

        Hamsi kuşu tarifi: MasterChef hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

        Hamsi kuşu yemeği, Karadeniz mutfağının öne çıkan lezzetlerindan biri konumunda. Biraz komplike sayılabilecek bu yemeği yapmak isteyenler "Hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam MasterChef Türkiye'de yapılmasıyla gündem olan hamsi kuşu yapılışını sizler için derledik. İşte, adım adım hamsi kuşu tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:24
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        Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemeklerde bolca bulunan hamsi balığı ile yapılan hamsi kuşu yemeği MasterChef yarışması ile gündem oldu. Kızartma yönteminin kullanıldığı hamsi kuşu tarifi araştırılıyor. Peki, hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hamsi kuşu yapımı...

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        HAMSİ KUŞU TARİFİ

        Hamsi Kuşu malzemeleri:

        1 kg hamsi

        2 yumurta

        3-4 kaşık un

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay kaşığı karabiber

        1 şişe maden suyu (yarısı kullanılacak)

        Sıvı yağ (kızartmak için)

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        HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR?

        Hamsi Kuşu yapılışı:

        Hamsilerinizi alın eve gelin, ilk önce süzgece koyup bir güzel yıkayın.Ayıklanmış balıkların iç kılçıklarını tamamen çıkartın.

        Kılçıkları da çıkartılmış hamsileri sudan geçirin.

        Ve içine tuz attığınız su doldurduğunuz derin bir kaba balıkları alın.

        Hamsiler bu tuzlu suda 1 saat kadar beklesinler tüm kanları ve gitmesi gereken her şey suya çıksın.

        1 saat sonunda balıklarınızı sudan süzgece alın tekrar akan suyun altından şöyle bir geçirin ve bekleyin hamsilerin suları iyice süzülsün.

        Süzülen balıkların 2 tanesini alın, içleri birbirine bakacak şekilde 2 balığı birleştirin. Tüm balıklar için aynı işlemi yapıp tepsinize balıklarınızı sıralayın.

        Şimdi yumurtaları düz geniş küçük borcama kırın.

        Un, tuz ve karabiberi ekleyin ve çırpma teli ile iyice karıştırın şimdi yarım şişe sodayı da karışıma ekleyerek çırpın.

        Sosumuz hazır. (Sosun kıvamı boza kıvamında olacak çok sulu da değil çok katıda değil)

        Yağımızı tavaya alıp kızdıralım tepside ki balıklarımızı önlü arkalı sosumuza batırıp kızgın yağda kızartalım.

        Pişenleri kâğıt havlu serilmiş tabağa çıkaralım.

        Tüm hamsileri bu şekilde kızartalım.

        İster servis tabağında sunum yapın, isterseniz de eşim gibi ekmek arasında doğranmış karıştırılmış soğan, roka, maydanoz tere karışımı (yeşillikler de yağ, limon yok) ile tüketin tercih sizin.

        Hamsilerin önce kafalarını koparıp devamında da iç organları çıkararak hepsini ayıklayın ve yıkayın.

        Afiyet olsun!

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        Hamsi Kuşu püf noktası:

        Hamsilerin tazeliğinden emin olun.

        Normal un veya mısır unu ile kızartabilirsiniz.

        Kızgın yağda kızartın böyle daha çıtır çıtır olur.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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