Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki TIR parkı genişletiliyor 0:00 / 0:00

AA

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki parkını genişletilme çalışmaları sürüyor.

Kapasitesi yaklaşık iki kata çıkarılacak TIR parkıyla, gümrükten geçiş için bekleyen TIR sürücülerine daha konforlu bir alan sunulacak. Çalışmalar tamamlandığında gümrük sahası içinde bulunan mevcut TIR parkı 85 bin metrekare daha genişletilecek. Böylece park, 330'dan 700 tır kapasitesine ulaşacak.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. TIR parkındaki genişletme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Çiftçi, çalışanlara kolaylık diledi. Kaymakam Çiftçi'ye inceleme ziyaretinde Hamzabeyli Gümrük Müdürü Hayati Demir de eşlik etti.

#video#760724