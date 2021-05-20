Hande Ataizi: Bodrum'a gideceğiz

Döner sırasında ünlü var!

"Ben güvenli tatili seçiyorum" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu ve oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir paket servisi veren restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ataizi, dizi biter bitmez soluğu Bodrum'da alacağını söyledi.

Hande Ataizi, bayramdan önce büyük şehirlerden Güney'e akın eden kalabalıkların olduğunun hatırlatılmasıyla ilgili de konuştu.

47 yaşındaki ünlü oyuncu, "Dizi tatile girince Bodrum'a gideceğiz. Ben güvenli tatili seçiyorum. Fazla gezip, tozmayacağız, kalabalıklara girmeyeceğiz. Evimde tatilimi yapacağım. En rahat, güvenilir yer; insanın evi" diye konuştu.