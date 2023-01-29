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Hande Ataizi: Çok elma armut oldu

3'üncü kez çekilecek olan 'Aşk-ı Memnu'da 'Firdevs' karakterini canlandıracak olan Hande Ataizi, samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncuya, 'Bihter' karakterine Farah Zeynep Abdullah'ın hayat vereceği filmde daha önce bu rolü Beren Saat'in canlandırdığı hatırlatılması üzerine Ataizi, "Çok elma armut oldu. Bir tanesi dizi diğeri sinema filmi. Ama benim en beğendiğim kadın oyuncu olarak gördüğüm isim Farah Zeynep Abdullah" dedi

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  • Hande Ataizi'den Farah Zeynep Abdullah - Beren Saat yorumu: Çok elma armut oldu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Bütün Kadınların Kafası Karışıktır' adlı tiyatro oyununu izlemeye giden Hande Ataizi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

    3'üncü kez çekilecek olan 'Aşk-ı Memnu'nun oyuncu kadrosunda yer alan Hande Ataizi, "Henüz daha yeni bir proje oluyor. 'Aşk-ı Memnu'da da 'Firdevs' karakterini canlandıracağım. Bu projede olduğum için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
  • Hande Ataizi'den Farah Zeynep Abdullah - Beren Saat yorumu: Çok elma armut oldu - Magazin haberleri

    "DİZİ DEĞİL, FİLM"

    Ayrıca "Dizi çekmiyoruz, film yapıyoruz" diyen Hande Ataizi, "Bazı yazılarda dizi diye geçiyor, bir yanlışlık olmuş. Çok fazla detay veremiyorum. 1920'lerde geçen bir film, farklı bir anlatım olacak" şeklinde konuştu.
  • Hande Ataizi'den Farah Zeynep Abdullah - Beren Saat yorumu: Çok elma armut oldu - Magazin haberleri

    "EN BEĞENDİĞİM KADIN OYUNCU FARAH ZEYNEP ABDULLAH"

    Oyuncuya, 'Bihter' karakterine Farah Zeynep Abdullah'ın hayat vereceği filmde daha önce bu rolü Beren Saat'in canlandırdığı hatırlatılması üzerine Hande Ataizi, "Çok elma armut oldu. Bir tanesi dizi diğeri sinema filmi. Ama benim en beğendiğim kadın oyuncu olarak gördüğüm isim Farah Zeynep Abdullah diyebilirim. Daha yeni tanışma fırsatımız oldu kendisiyle de ama arkadaş da değildik. Karşılıklı oynamaktan çok keyif alacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
  • Hande Ataizi'den Farah Zeynep Abdullah - Beren Saat yorumu: Çok elma armut oldu - Magazin haberleri

    Öte yandan Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' daha önce dizi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi şimdi de dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak. Projede efsane karakter 'Bihter'e Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.
  • Hande Ataizi'den Farah Zeynep Abdullah - Beren Saat yorumu: Çok elma armut oldu - Magazin haberleri

    'BİHTER' YAZARAK DUYURMUŞTU

    Farah Zeynep Abdullah, yeni projesini sosyal medyadan yaptığı paylaşımına 'Bihter' yazarak duyurmuştu.

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