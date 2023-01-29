"EN BEĞENDİĞİM KADIN OYUNCU FARAH ZEYNEP ABDULLAH"

Oyuncuya, 'Bihter' karakterine Farah Zeynep Abdullah'ın hayat vereceği filmde daha önce bu rolü Beren Saat'in canlandırdığı hatırlatılması üzerine Hande Ataizi, "Çok elma armut oldu. Bir tanesi dizi diğeri sinema filmi. Ama benim en beğendiğim kadın oyuncu olarak gördüğüm isim Farah Zeynep Abdullah diyebilirim. Daha yeni tanışma fırsatımız oldu kendisiyle de ama arkadaş da değildik. Karşılıklı oynamaktan çok keyif alacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.