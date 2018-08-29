Hande Ataizi'nden Mehmet Ali Erbil'e: Kim seninle evlenir ki?

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde, “Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter” açıklamasını yapmıştı. Hande Ataizi'nden Erbil'in bu sözlerine yanıt gecikmedi. Ataizi, 4 Kadın Zamanı’ adlı programda Mehmet Ali Erbil'e 'Kim seninle evlenir ki?' dedi